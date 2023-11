(shareribs.com) Frankfurt / New York 28.11.2023 - Die Technologiewerte zeigten sich im deutschen Handel uneinheitlich. Der TecDAX schaffte dennoch ein leichtes Plus. An der Wall Street legen unter anderem Tesla und Rivian zu. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 15.992 Punkten. Aufwärts ging es für RWE, Infineon und Fresenius. Auf der Verliererseite standen die Papiere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...