VAT Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

VAT beendet die Kurzarbeit aufgrund erhöhter Nachfrage nach Advanced-Industrials-Produkten und wappnet sich für zukünftiges Wachstum



30.11.2023 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die VAT Group hat heute bekanntgegeben, die Kurzarbeit von rund 650 Produktionsmitarbeitenden in ihren beiden Werken in Haag per 1. Dezember 2023 zu beenden. Das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St. Gallen hatte die Massnahme ursprünglich von Anfang Juni bis Ende August 2023 genehmigt. Anschliessend wurde sie um weitere drei Monate verlängert. Das Ende der Kurzarbeit ist auf die starke Nachfrage im Geschäftsfeld Advanced Industrials zurückzuführen. Die Nachfrage im Geschäftsfeld Semiconductor und im Segment Global Service hat sich stabilisiert. Dennoch bleibt der Ausblick aufgrund der anhaltend schwachen Konsum- und Industrieausgaben und der Ungewissheit über Exporte von Produktionsanlagen nach China nüchtern. Die VAT geht davon aus, dass die Situation im ersten Halbjahr 2024 unverändert bleibt. Hingegen bleibt sie optimistisch bei den Wachstumsaussichten. Mit der Beendigung der Kurzarbeit bereitet die VAT ihre Produktions- und Lieferkettenkapazitäten auf den erwarteten Aufschwung vor und stellt neue Produktfamilien bereit. Gleichzeitig treibt das Unternehmen seine Effizienzbestrebungen voran, etwa mit der für Sommer 2024 geplanten Einführung eines neuen ERP-Systems in den Schweizer Produktionsstätten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

VAT Group AG

Investor Relations & Nachhaltigkeit

Michel R. Gerber

T +41 81 553 70 13

investors@vat.ch



Christopher Wickli

+41 81 553 75 39

Finanzkalender 2024

Dienstag, 5. März 2024

Ergebnisse für Q4 und das Geschäftsjahr 2023

ÜBER DIE VAT

Wir verändern die Welt mit Vakuumlösungen - das ist unser Anspruch als weltweit führende Anbieterin von High-End-Vakuumventilen. Die Gruppe berichtet in zwei Segmenten: Ventile und Global Service. Das Segment Ventile ist ein globaler Entwickler, Hersteller und Lieferant von Vakuumventilen für die Halbleiter-, Display-, Photovoltaik- und Vakuumbeschichtungsindustrie sowie für den Industrie- und Forschungssektor. Global Service bietet den Kunden vor Ort fachkundige Unterstützung sowie Original-Ersatzteile, Reparaturen und Upgrades an. Die VAT verzeichnete im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von CHF 1'145 Millionen und beschäftigt weltweit rund 3'000 Mitarbeitende, mit Vertretungen in 29 Ländern und Produktionsstätten in der Schweiz, Malaysia und Rumänien.



ZUKUNFTSORIENTIERTE AUSSAGE

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit eingeschränkt, da es bestimmte Faktoren gibt, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen (einschliesslich Aussagen, die die Worte «glauben», «planen», «antizipieren», «erwarten», «schätzen» und ähnliche Ausdrücke enthalten), sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärent bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten oder auch nicht eintreten können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Viele dieser Risiken und Ungewissheiten hängen mit Faktoren zusammen, die ausserhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, diese zu kontrollieren oder genau einzuschätzen, wie z.B. zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmenden, die Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit der informationstechnologischen Systeme des Unternehmens, politische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, oder wirtschaftliche oder technologische Trends oder Bedingungen. Infolgedessen werden Investoren davor gewarnt, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.



Soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, lehnt die VAT jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von Entwicklungen, die nach dem Datum dieses Berichts eintreten, zu aktualisieren.

Ende der Adhoc-Mitteilung