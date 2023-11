NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ABB nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Franken belassen. Die dort ausgegebenen längerfristigen Zielvorgaben lägen über den Markterwartungen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die entsprechenden Konsensschätzungen für den Industriekonzern dürften nun im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen. Sie rechnet mit einer positiven Reaktion an den Märkten./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2023 / 06:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012221716

