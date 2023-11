LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein global tätiges Beratungsunternehmen für Technologie und digitale Lösungen, hat eine strategische Partnerschaft mit Metasphere, einem Spezialisten für Abwasseranwendungen, bekannt gegeben. Dieser möchte seine smarte Plattform für Abwassermanagement skalieren. LTIMindtree wird das Portfolio der kommenden Generation von Lösungen für die Abwasserüberwachung von Metasphere transformieren und eine skalierbare Lieferung und Plattform für deren Kunden entwickeln.

Metasphere, Teil von Grundfos, bietet Versorgern global smarte Lösungen für das Netzmanagement. Das Unternehmen hilft seinen Kunden, Lecks und Auslaufen zu verhindern, wodurch die Welt sauberer und grüner bleibt. Mehr als 200.000 Sensoren wurden zu diesem Zweck weltweit installiert. Durch modernste Technik stellt das Unternehmen intelligente, innovative, All-in-One-Anwendungen für Abwasser bereit. Diese liefern für das Netzwerk Transparenz, Leistungsdaten und Vorhersagen, sodass die Kosten für Telemetrie für den Endkunden sinken, die für Remote-Systeme erforderlich waren.

Sudhir Chaturvedi, President und Executive Board Member, LTIMindtree, sagte: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Metasphere, einem Grundfos Unternehmen, im Rahmen von deren Modernisierungsprogramm. Mit der weltweit wachsenden Bedeutung von Versorgern ist es wichtig, den Service zu verbessern, Unfälle zu verringern und den Kunden Echtzeitdaten zu liefern. Nach einer sorgfältigen Einschätzung durch unsere Experten hat LTIMindtree die Cloud-Architektur von Metasphere genommen und sie für AWS-Scaling und die Kosten optimiert. Dank dieser Transformation konnte Metasphere bis zu 25 der Gesamtkosten sparen und eine fast unbegrenzte Skalierung sowie bessere Leistung bieten."

Tim O'Brien, Chief Executive Officer, Metasphere, sagte: "Diese Partnerschaft befähigt uns, all unseren Kunden weltweit moderne, skalierbare Lösungen zu bieten. Mit LTIMindtree haben wir einen kenntnisreichen Partner gefunden, der unsere komplexen Anforderungen erfüllen kann und der neue, innovative Vorschläge macht, die wir in Zukunft in unsere Systeme integrieren können. Wir sind sicher, dass wir dank dieser Partnerschaft unserem Ziel näher kommen, bis 2040 mindestens 10 der Weltbevölkerung zu betreuen."

Die von LTIMindtree entwickelten modernisierten Lösungen, die auf AWS erstellt wurden, haben die Onboarding-Phase der Kunden von Metasphere von Tagen auf Minuten verkürzt und neue Funktionen konnten schneller implementiert werden.

Paddy Fitzpatrick, UKI ISV Head, AWS,sagte: "Wir freuen uns darüber, dass Unternehmen wie LTIMindtree innovative Lösungen für die Wasserindustrie entwickeln, die auf AWS betrieben werden. Dank der Partnerschaft von LTIMindtree und Metasphere haben Versorger Zugang zu neuen Lösungen wie Überwachung von Netzwerken in Echtzeit und die Kontrolle von Abwasser zur Kostensenkung und Leistungssteigerung. Gemeinsam unterstützen wir Versorger dabei, die Macht der Cloud zu nutzen, um den Geschäftswert zu steigern."

Über LTIMindtree:

LTIMindtree ist ein global tätiges Beratungsunternehmen für Technologie und digitale Lösungen. Es hilft Unternehmen aller Branchen, durch die Nutzung digitaler Technologien Geschäftsmodelle zu überdenken, Innovationen zu beschleunigen und Wachstum zu optimieren. LTIMindtree begleitet mehr als 700 Kunden bei ihrer digitalen Transformation. Die Experten verfügen über eine umfangreiche Expertise zu Domains und Technik, um so in einer Welt, die zusammenwächst, Wettbewerbsvorteile zu erzielen, Kunden Mehrwert zu bieten und die Leistung zu steigern. LTIMindtree beschäftigt in mehr als 30 Ländern ungefähr 83.000 talentierte und unternehmerisch denkende Mitarbeiter. Es handelt sich um ein Unternehmen der Larsen Toubro Group und es vereint die ehemaligen Stärken von Larsen and Toubro Infotech mit denen von Mindtree, um komplexe geschäftliche Herausforderungen anzugehen und Transformation in großem Umfang zu bewirken. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.ltimindtree.com/.

Über Metasphere:

Metasphere ist eine globale Marke, die mit ausgezeichneter Telemetrie gleichgesetzt wird, um so Lecks und Auslaufen zu vermeiden. So bauen wir eine Welt, die sauberer und grüner ist. Wir sind Spezialisten für Abwasser und bieten Versorgern global Überwachungssysteme. Unsere Installationen werden von mehr als 25 großen Versorgern, staatlichen Institutionen und Systemintegratoren genutzt. Wir arbeiten mit allen Bereichen der Branche zusammen, angefangen bei großen Versorgern bis hin zu Umwelt- und Aufsichtsbehörden. Wir betreiben Niederlassungen im Vereinigten Königreich und Australien. Unsere freundlichen Teams, sind immer bereit Ihnen bei Telemetrie und Überwachung zu helfen, sei es in Bezug auf Wasser, Abwasser, Umweltschutz oder Gas. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.metasphere.co.uk/.

