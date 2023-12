Regionen mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energien sollen entlastet werden. Mit 217 Millionen Euro würden vor allem Netzbetreiber in Brandenburg von dem Wälzungsmechanismus profitieren.Dort wo viele Photovoltaik- und Windkraftanlagen stehen muss mehr für die Stabilität der Stromnetze getan werden. Ihre volatile Einspeisung erfordert des Öfteren Redispatchmaßnahmen durch die Netzbetreiber, die damit mehr Kosten haben als Netzbetreiber in Regionen mit wenig Erneuerbaren. Zudem müssen die Netze dort fit gemacht werden für den Anschluss der Erneuerbaren-Anlagen. Die Bundesnetzagentur hat nun am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...