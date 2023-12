Die BioNTech-Aktie (WKN: A2PSR2) fällt am Freitag vorbörslich um -3,5%, nachdem das wohl einflussreichste Analystenhaus der Welt den Daumen gesenkt hat. Seit zwei Jahren schon kennt der Nasdaq-Titel nur eine Richtung: abwärts. Ist es für Anleger an der Zeit, die Segel zu streichen? BioNTech vorgestellt BioNTech ist ein deutsches Biotech-Unternehmen mit Sitz in Mainz, das auf die Entwicklung und Herstellung patientenspezifischer aktiver Immuntherapien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...