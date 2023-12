Der Pharmakonzern wird das Mittel Danuglipron zur Gewichtsreduktion nach aktuellem Stand in der Version für einmal tägliche Einnahme weiterentwickeln. Eine Version für die Einnahme zweimal am Tag hat sich in den klinischen Tests offenbar nicht komplett bewährt. Die gewichtsreduzierende Wirkung trat ein, aber die Verträglichkeit war nicht zufriedenstellend. Details dazu darf man von der für Mitte 2024 angesetzten Veröffentlichung von Ergebnissen der Testphase erwarten.



CEO Albert Bourla hatte das potenzielle Marktvolumen für Mittel zur Gewichtsabnahme mit 90 Mrd. $ beziffert. Der Konzern strebt laut CEO einen Marktanteil von einem Neuntel davon an.



PFIZER wird an der Börse zurzeit mit 172 Mrd. $ bewertet. Das entspricht ca. KUV 2,5. Forward-KGV 31 ist eine weitere Standardkennziffer. Seit Ende 2021 (im Hoch: 61,43 $) hat PFIZER sich im Kurswert mehr als halbiert. Mitte November wurde das Jahrestief 28,93 $ markiert. Auf dieses Niveau geht es heute offenbar zurück: Im vorbörslichen US-Handel sinkt die Aktie mit dem NYSE-Kürzel PFE um 4,0 % auf 29,25 $.



Helmut Gellermann



