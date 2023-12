Nach Angaben der Analysten von BloombergNEF sind die Batteriepreise in diesem Jahr um 14 Prozent gesunken, was vor allem auf günstigere Rohstoffe zurückzuführen ist. Im Jahr 2022 waren sie so stark wie nie zuvor gestiegen waren.von pv magazine Global Bloomberg New Eenergy Finance (NEF) hat in seiner jüngsten jährlichen Studie über Lithium-Ionen-Batteriespeicher festgestellt, dass der Durchschnittspreis für Batteriepacks in diesem Jahr auf 139 US-Dollar (128 Euro) pro Kilowattstunde gesunken ist, das sind 14 Prozent weniger als der Durchschnittspreis von 161 US-Dollar pro Kilowattstunde im Jahr ...

