es gibt sie noch, die überraschenden Momente im Leben! In dieser Woche - der letzten im November, um die Chronistenpflicht zu erfüllen - war das unter anderem der Rückgang der Inflationsrate in Deutschland, der für eine faustdicke Überraschung sorgte: Nachdem der Anstieg im Oktober (verglichen mit dem entsprechenden Vorjahresmonat) noch 3,8% betragen hatte, ging die Teuerungsrate im November auf 3,2% und damit stärker als erwartet auf den niedrigsten Stand seit Juni 2021 (2,4%) zurück. Positiv überraschte auch der deutsche Einzelhandel, der für den Oktober ein Umsatzplus von 0,7% vermelden konnte. Verglichen übrigens mit dem Vormonat, wobei der Zuwachs inflationsbereinigt mit 1,1% sogar der höchste seit mehr als einem Jahr war, wie das Statistische Bundesamt am gestrigen Donnerstag mitteilte. Und:

