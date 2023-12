© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matthias Schrader



Die BYD-Aktie hat in dieser Woche über neun Prozent an Wert verloren. Vor allem BYDs Ankündigung, einige Automodelle um 5.000 bis 10.000 Renminbi (ca. 650-1.300 Euro) zu verbilligen, verschreckt Anleger. Investoren sorgen sich um einen Preiskampf, sinkende Margen, Händlerbestände und neue Konkurrenten. Der einstige BYD-Bulle Ken Lee, Analyst beim Brokerunternehmen UOB Kay Hian in Singapur, hat nun sein Kursziel von 630 auf 140 Hongkong-Dollar gesenkt. Als Gründe nannte er BYDs reduzierte Kapazitätsausnutzung, Preissenkungsdruck und steigende Lagerbestände. Lee erwähnte zudem "wachsenden Wettbewerb durch Geely, Guangzhou Auto Aion, Li Auto, Changan und besonders Huawei mit dem Modell Aito". …