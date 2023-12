ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Pfizer nach einem Rückschlag mit dem Abnehm-Medikament Danuglipron auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Der Entwicklungsstopp einer Studie mit einer zweimaligen täglichen Einnahme wegen Unverträglichkeits-Reaktionen dürfte den Fokus in Richtung einer einmaligen täglichen Dosis verschieben, schrieb Analyst Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hierzu würden aber erst im ersten Halbjahr 2024 Daten erwartet, womit der Pharmakonzern in diesem Bereich noch weiter hinter die Konkurrenz zurückfalle. Zudem sei er für deren Ergebnisse eher pessimistisch. Dazu stehe Pfizer im kommenden Jahr auch vor Herausforderungen für das Kerngeschäft und bei wichtigen Wachstumstreiben sowie den anhaltenden Unsicherheiten für Covid-Produkte./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2023 / 13:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2023 / 13:29 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US7170811035

