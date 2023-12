Der SMI schliesst 0,30 Prozent höher bei 10'887,36 Punkten. Im Wochenvergleich ergibt sich damit ein kleines Plus von 0,1 Prozent.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag höher geschlossen. Nach einer freundlichen Eröffnung sackten die Kurse im Leitindex SMI im Laufe des Tages zwar ab, schafften im späten Handel aber noch ein solides Tagesplus. Getragen wurden die Zugewinne vor allem durch die defensiven Pharmaschwergewichte. Insgesamt sei der Handel sehr ruhig gewesen, sagte ein Händler. So bewegte sich der SMI…

