Die Ceres Power-Aktie (WKN: A2NB49) stürzte am Freitag um fast -12% in die Tiefe und setzte damit ihren dramatischen Abwärtstrend der letzten Monate fort. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs des britischen Wasserstoffunternehmens mehr als halbiert. Was sorgt für schlechte Stimmung an der Börse? Ceres Power vorgestellt Die Ceres Power Holdings plc entwickelt und produziert Festoxid-Brennstoffzellen für den Einsatz in dezentralen Stromversorgungssystemen. ...

