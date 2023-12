Berlin - Zum Abschluss des 15. Spieltags der 2. Bundesliga hat Hertha BSC deutlich mit 5:1 gegen den SV Elversberg gewonnen. In der Anfangsphase lieferten sich beide Teams zunächst einen offenen Schlagabtausch.



Erst brachte Linus Gechter die Hausherren in der zwölften Minute in Führung, nur drei Minuten später glich Thore Jacobsen das Spiel wieder aus. Für die erneute Führung der Berliner sorgte dann Florian Niederlechner in der 23. Minute - damit war er jetzt drei Spiele in Folge erfolgreich. Für Niederlechner lief es in der zweiten Halbzeit aber noch besser, da er noch zwei Tore (61. und 67. Minute) nachlegen konnte. Für die endgültige Entscheidung sorgte schließlich Jonjoe Kenny mit dem fünften Treffer für die Alte Dame in der 71. Minute.



Für Elversberg ging zu diesem Zeitpunkt bereits nichts mehr. In der Tabelle steht Berlin jetzt auf Rang acht und hat drei Punkte Rückstand auf den Aufsteiger, der auf dem sechsten Platz rangiert. Für die Berliner geht es am Mittwoch im DFB-Pokal gegen den HSV weiter, Elversberg ist in der Liga am kommenden Sonntag gegen Nürnberg gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: SC Paderborn 07 - Hannover 96 1:0, Karlsruher SC - FC Hansa Rostock 2:2.

