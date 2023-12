Swiss Life-Konzernchef Patrick Frost tritt per Generalversammlung 2024 Mitte Mai von seinem Posten zurück. Ersetzt wird er durch den aktuellen Finanzchef Matthias Aellig.Zürich - Beim Lebensversicherer Swiss Life kommt es zu einem grossen Wechsel an der Spitze des Unternehmens. Konzernchef Patrick Frost tritt per Generalversammlung 2024 Mitte Mai von seinem Posten zurück. Ersetzt wird er durch den aktuellen Finanzchef Matthias Aellig. Frost, der seit Juli 2014 Konzernchef ist, soll laut Mitteilung vom Montag im Jahr 2026 in den Verwaltungsrat gewählt werden.

