Die pferdewetten.de AG hat bei ihrer Zahl eigener Shops die "runde" Zahl 100 erreicht. Gelungen ist dies durch den neuen Shop in Overath bei Köln, wie das Unternehmen aus Düsseldorf am Montag meldet. Bis Jahresende sollen weitere Shops hinzu kommen, 114 seien per Ende 2023 das Ziel, so pferdewetten.de. "Ende September verzeichneten wir noch 83 sportwetten.de-Läden", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...