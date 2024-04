EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

pferdewetten.de AG: Verschiebung der Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses und Bestätigung der vorläufigen Umsatzzahlen 2023



30.04.2024 / 21:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





pferdewetten.de AG: Verschiebung der Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses und Bestätigung der vorläufigen Umsatzzahlen 2023 Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777 und DE000A30V8X3) muss die Veröffentlichung des testierten Einzelabschlusses 2023 und des testierten Konzernabschlusses 2023 verschieben. Gleichzeitig bestätigt die pferdewetten.de AG den Umsatz, der nach vorläufigen Zahlen 2023 um 65 Prozent auf 25,4 Mio. Euro gesteigert werden konnte. Pierre Hofer, CEO der pferdewetten.de AG: "Das Jahr 2023 war durch rasantes Wachstum geprägt. Im jungen Segment Retail Sportwette konnten wir von 10 auf 108 Shops zum Jahresende und bis heute auf insgesamt 142 Standorte wachsen. Dieses starke Wachstum in Verbindung mit Umstellungen bei IT und Rechnungswesen bis hin zur Berufung unseres neuen CFOs sowie einem Prüferwechsel macht es notwendig, dass wir in der Jahresabschlusserstellung zusätzliche Fragestellungen berücksichtigen. Wir rechnen mit einer zeitnahen Veröffentlichung der testierten Abschlüsse für die AG und den Konzern im Mai." Kontakt pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de Investor Relations: Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair Telefon: +49 (0) 89 8896906 14 E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de



30.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com