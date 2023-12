Forschende aus München haben ein künstliches Kristall aus Gold und Platin entwickelt, das Sonnenlicht direkt in Wasserstoff umwandelt. Das Material halte derzeit den Weltrekord bei der solaren Wasserstoffproduktion. An der Ludwig-Maximilians-Universität München haben Forschende ein Nano-Kristall entwickelt, in dem Sonnenlicht direkt Wasserstoff erzeugen kann. Wie die LMU mitteilte, ist dafür der Professor für Experimentalphysik und Energiekonversion an der LMU, Emiliano Cortés, verantwortlich. "Wo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...