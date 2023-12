Nach Angaben der Nationalen Energiebehörde Chinas umfasst die installierte Kapazität der erneuerbaren Energien des Landes 536 Gigawatt Photovoltaik, 420 Gigawatt Wasserkraft, 404 Gigawatt Windkraft und 44 Gigawatt Biomasse.von pv magazine Global Die installierte Gesamtkapazität an erneuerbaren Energien in China hat die Marke von 1,4 Terawatt überschritten. Dies teilte die chinesische Nationale Energiebehörde NEA vergangene Woche mit. Die erreichte installierte Leistung entspricht etwa 49,9 Prozent der gesamten Stromerzeugungskapazität des Landes entspricht. Die Kapazität umfasst 420 Gigawatt an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...