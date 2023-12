Teil des Pakets ist auch das bislang größte geplante Speicherprojekt in Niedersachsen mit 137,5 Megawatt Leistung und 275 Megawattstunden Kapazität. Das Rahmenvertrag sieht insgesamt den Verkauf von 600 Megawatt Speicherleistung vor.Kyon Energy hat in diesem Jahr große Batteriespeicher mit 194,7 Megawatt Leistung an das dänische Unternehmen Obton verkauft. Damit sei im ersten Jahr bereits etwa ein Drittel des 600 Megawatt umfassenden Rahmenvertrags erfüllt worden, teilte das Münchner Unternehmen am Montag mit. Nach den zwei Speicherprojekten in Tangermünde mit 15,8 Megawatt Leistung und 35 Megawattstunden ...

