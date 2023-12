Die Preise für Fernwärme sind in Deutschland regional stark unterschiedlich. Das zeigt ein Vergleich des Bundesverband der Verbraucherzentralen. Doch die Preisgestaltung ist für Kundinnen und Kunden nicht transparent. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) moniert eklatante Preisunterschiede bei der Fernwärme in Deutschland. Wie die Verbraucherschützer mitteilten, haben sie dazu die Preisdaten aus 31 Fernwärmenetzen ermittelt. Die Tarife unterscheiden sich dabei regional deutlich. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...