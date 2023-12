Gegen Mittag sank der EuroStoxx50 um 0,15 Prozent auf 4412,10 Punkte.Paris / London - Europas Börsen haben am Montag sehr moderat nachgegeben. Auf zuletzt weiter gestiegene Kurse folgt nun eine Stabilisierung. «Im Moment passt für Aktien einfach alles zusammen, brachte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets die Stimmung an den Börsen auf den Punkt. Fed-Chef Jerome Powel habe am Freitag nicht streng genug geklungen, um der aktuellen Euphorie wirklich einen…

