Heute Abend veranstaltet Cicor Technologies einen Capital Markets Day in Zürich. Cicor hat sich zum Ziel gesetzt, in jedem Kernmarkt die Nummer 1 bis 3 zu werden. Das Unternehmen hat eine solide Strategie für organisches und externes Wachstum entwickelt. Investoren erhalten einen Überblick über die Fortschritte und Wachstumsaussichten des Unternehmens. In diesem Zusammenhang hat Cicor bereits die Mittelfristziele für die nächsten 3-4 Jahre bekannt gegeben und erwartet ein organisches Wachstum von 7% bis 10% p.a. sowie eine deutliche Margenverbesserung. Die Analysten von AlsterResearch bestätigen ihr KAUFEN-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cicor%20Technologies%20Ltd





