Ob Cloud-Migration oder Umstellung auf die neue SAP-Plattform S/4HANA: IT-Landschaften müssen kontinuierlich verändert werden. Dieser Trend spielt der All for One Group in die Karten.Eine veraltete Dateninfrastruktur kann sich keiner leisten. Die Digitalisierung von Prozessen im Unternehmen und entlang der Wertschöpfungs- und Lieferketten ist eine Bedingung, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Viele Firmen müssen dabei auf die Hilfe von Profis zurückgreifen. Einer dieser Profis ist die All for One Group, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...