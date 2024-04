EQS-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag/Konferenz

All for One Group SE bekräftigt Wachstumskurs im SAP-Markt als ausgewiesener Spezialist für Mittelstand, Branchen und Cloud

Filderstadt, 30. April 2024 - Die All for One Group SE, ein führender internationaler IT-, Consulting- and Service-Provider mit Fokus auf Lösungen und Leistungen rund um SAP, hat auf ihrem Capital Markets Day am 24. April 2024 in Offenbach am Main die Erfolge ihrer Wachstumsstrategie erläutert und den weiteren Kurs bekräftigt.

Das Managementteam gewährte Analysten, Investoren und Medienvertretern einen vertieften Einblick in die Unternehmensstrategie und die Themen, die den IT-Markt, die Kunden und die Nachfrage nach ERP-Lösungen bewegen. So stelle sich der Markt als weiterhin sehr intakt und robust da und hat sich von der allgemeinen Marktentwicklung entkoppelt: Der Bedarf für Digitalisierungslösungen steigt dynamisch. Insbesondere das Thema SAP S/4HANA und der Umstieg auf das führende ERP-System spielen eine wichtige Rolle im Rahmen von Digitalstrategien. Davon profitiert auch die All for One Group als leistungsstärkster SAP-Partner in der Region Middle and Eastern Europe (MEE) mit einem soliden, teils überproportionalen Wachstum und der guten Positionierung in mehreren Branchen und diversen Wachstumsfeldern. Mit CONVERSION/4, einem einzigartigen Angebot zur Transformation nach SAP S/4HANA, bietet All for One zudem eine exklusive Lösung zum effizienten Umstieg. Im Wettbewerb zeichnet sich All for One durch hervorragende Referenzen, ausgewiesene Branchen- und Cloud-Expertise sowie einen besonderen kulturellen Fit aus, was auch laut aktuellen Umfragen für Kunden wichtige Entscheidungskriterien sind. Die erneute Auszeichnung von All for One mit den SAP-Awards beweist diesen Ansatz. Ein wichtiges Thema in Kundengesprächen und Aufträgen sei zudem Cybersecurity, die von Kunden neben den grundlegenden Themen, wie Digitale Transformation, Prozessoptimierung und dem Wechsel in die Cloud, angesprochen werden.

Eine weitere Herausforderung der Kunden sei der Fachkräftemangel an IT-Spezialisten. Diese führe zu einem höheren Bedarf an IT-Service- und Consultingdienstleistungen. Insofern steige auch der Druck zur Conversion, da der Softwareanbieter SAP für das Produkt R3 ein Ende des Supports angekündigt hat und entsprechend zeitig ein Übergang zu S/4HANA gestartet werden muss.

»Die digitale Transformation von Unternehmen ist das Thema unserer Zeit. Die All for One Group, SAP Cloud Champion 2023 und SAP »Partner des Jahres« in den Kategorien »RISE with SAP, public & private Cloud«, ist einer der führenden Partner für die Wirtschaft bei dieser Herausforderung. Gerade der Mittelstand erkennt zunehmend die Chancen der Digitalisierung - aber auch die spezifischen Schwierigkeiten. Wir gehen mit den Kunden diesen Weg gemeinsam und bieten auf Basis einer standardisierten Vorgehensweise individuelle Lösungen, um den Übergang schnell, effizient und kostengünstig zu gestalten«, sagt Michael Zitz, Co-CEO der All for One Group.

In einer exklusiven Runde hatten die Teilnehmer des Capital Markets Day 2024 die Chance auf weitere vertiefende Einblicke von SAP-Experten, der Anwenderseite sowie zur Teilnahme an Diskussionen und Workshops. Susanne Diehm, Chief Partner Officer MEE, Partner Ecosystem Success, bei der SAP SE, sprach darüber, wie Unternehmen und Mitarbeitende Veränderungsprozesse in Gang setzen und erfolgreich realisieren können. Sie betonte dabei die Bedeutung von Partnern für die Integration von SAP-Lösungen. Diehm ging in diesem Zusammengang auch auf die grundsätzliche Strategie von SAP und den Umgang mit Themen, wie Cloud, AI, ESG ein. Zudem sprach sie das neue Produkt »Grow with SAP« an, ein Angebot für den Mittelstand, und knüpfte so die Verbindung zu den Fokuskunden von All for One, einem der führenden SAP-Berater in europäischen Markt.

Julia Stadler, Geschäftsführerin und Chief Digital Officer der Stadler Anlagenbau GmbH, brachte die Perspektive des Kunden und Anwenders ein. Stadler ist einer der weltweit führenden Hersteller von Materialsortieranlagen für die Abfallwirtschaft und damit ein Wegbereiter für das Thema Kreislaufwirtschaft. Gemeinsam mit All for One verwirklicht das Unternehmen derzeit die Transformation auf SAP S/4HANA Cloud.

»Wir haben uns in einer umfassenden Analyse für SAP S/4HANA Cloud entschieden. Mit Blick auf den Transformationspartner war die Entscheidung für All for One eindeutig. Branchenkompetenz, Internationalität und der menschliche Fit zum Mittelstand haben uns die Entscheidung einfach gemacht«, sagte Julia Stadler, Chief Digital Officer der Stadler Anlagenbau GmbH.

Das All for One-Management um die Co-CEOs Lars Landwehrkamp und Michael Zitz sowie Chief Strategy Officer (CSO) Christian Hopfner standen den Besucherinnen und Besuchern anschließend noch zu vertiefenden Fragen zur Verfügung.

Analysten, Investoren und Medienvertreter erhielten anschließend noch die Möglichkeit auf dem Veranstaltungsgelände weitere Workshops und Vorträge zu besuchen und so einen tiefen Einblick in das Thema Digitale Transformation, SAP für den Mittelstand und das Lösungsportfolio der All for One zu erhalten.

Der Capital Markets Day fand am Rande des Mittelstandsforums 2024 der All for One Group in der Nähe von Frankfurt am Main statt. Die zweijährliche stattfindende zweitägige Veranstaltung mit mehr als 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird von Kunden, Geschäftspartnern, SAP-Experten und Branchenkennern besucht. Im Rahmen von Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden werden aktuelle Herausforderungen der digitalen Transformation von Unternehmen erläutert und diskutiert. Neben branchenspezifischen Schwerpunkten für Automotive, Maschinen- und Anlagenbau sowie Life Sciences standen insbesondere die Themen Künstliche Intelligenz/AI und Sustainability im Fokus.

»Die aktuelle Entwicklung bestätigt unsere Strategie und den Fokus auf die digitale Transformation mittelständisch geprägter Unternehmen in unseren Kernbranchen. Unsere Auftragsbücher und die Entwicklung im 1. Halbjahr unterstützen unsere Erwartungen für das gesamte Geschäftsjahr«, so Zitz weiter.

Ihren vollständigen Halbjahresfinanzbericht 2023/24 veröffentlicht die All for One Group SE planmäßig am 16. Mai 2024.

Über die All for One Group SE

Die All for One Group ist ein internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit starkem SAP-Fokus. Mit dem klaren Anspruch Technologie in konkreten Business Nutzen zu wandeln, begleitet und unterstützt das branchenspezialisierte Unternehmen seine mehr als 3.500 mittelständisch geprägten Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz bei der nachhaltigen Unternehmenstransformation auf ihrem Weg in die Cloud. Im Mittelpunkt steht dabei SAP S/4HANA als digitaler Kern rund um unternehmensweite und branchenspezifische Prozesse. Sowohl bei der Transformation auf SAP S/4HANA mittels dem innovativen Programm CONVERSION/4 als auch im SAP-Cloud-Business ist die All for One Group der führende SAP-Partner in Mittel- und Osteuropa.

Im Geschäftsjahr 2022/23 erzielte die All for One Group SE mit knapp 3.000 Mitarbeitenden einen Umsatz in Höhe von 488 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

www.all-for-one.com/ir

www.mittelstandsforum.de

