Der wichtigste Index der Welt, der Dow Jones Industrial, ist am Donnerstag zum ersten Mal in seiner Geschichte über 40.000 Punkte gestiegen. Die gute Stimmung an der Wall Street schwappte aber nicht aufs Frankfurter Börsenparkett über. Heute setzt sich die Konsolidierung fort, wobei die Aktien von Bayer, E.on, Munich Re, SAP, Siemens und Siemens Energy im Fokus stehen dürften.

