E.ON hat im schwäbischen Krumbach direkt an der B16 den Bau seines ersten Ladestandorts im Rahmen des Deutschlandnetzes gestartet. Nach Fertigstellung wird dieser über vier Schnellladesäulen mit je bis zu 400 kW verfügen, an denen acht Fahrzeuge gleichzeitig laden können. Im September letzten Jahres wurden die Zuschläge für die Regionallose des Deutschlandnetzes vergeben. In diesen Losen sind in Summe 900 Suchräume (z. B. rund um einen Verkehrsknotenpunkt) ...

