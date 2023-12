Teilen: Ein Durchbruch der Marke von 7,1100 könnte den USD/CNH kurzfristig in den Bereich von 7,0600 drücken, so Volkswirtin Lee Sue Ann und Marktstratege Quek Ser Leang von der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Chart: Wir hatten erwartet, dass sich der USD am vergangenen Freitag in einer Seitwärtsrange von 7,1280/7,1585 bewegen würde. Der USD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...