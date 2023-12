Teilen: USD/IDR könnte in den kommenden Wochen bis in den Bereich von 15,350 fallen, meint Marktstratege Quek Ser Leang von der UOB Group. Wichtige Zitate In der vergangenen Woche bewegte sich der USD/IDR-Kurs relativ volatil zwischen 15,350 und 15,555, bevor er sich bei 15,480 (-0,51%) einpendelte. Obwohl sich die Abwärtsdynamik nicht wesentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...