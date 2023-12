Der EuroStoxx50 schliesst mit einem kleinen Minus von 0,08 Prozent bei 4414,95 Punkten, nachdem er am Freitag ein Viermonatshoch erreicht hatte.Paris / London - Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten sind am Montag auf Tauchstation gegangen. Der EuroStoxx50 schloss mit einem kleinen Minus von 0,08 Prozent bei 4414,95 Punkten, nachdem er am Freitag ein Viermonatshoch erreicht hatte. Der französische Cac 40 verlor 0,18 Prozent auf 7332,59 Zähler. Der britische FTSE 100 gab um 0,22 Prozent auf 7512,96 Punkte nach.

Den vollständigen Artikel lesen ...