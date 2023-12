Die Absichtserklärung, eine der ersten ihrer Art im indischen Sektor für erneuerbare Energien, wurde auf der COP28-Konferenz von Sumant Sinha, dem Vorsitzenden und CEO von ReNew, und von Suzanne Gaboury, Director General, Private Sector Operations der ADB, unterzeichnet

Ca. 5,3 Milliarden US-Dollar sollen zwischen 2023 und 2028 für Dekarbonisierungsprojekte zur Verfügung gestellt werden

ReNew Energy Global Plc ("ReNew") (Nasdaq: RNW, RNWWW), Indiens führendes Unternehmen für erneuerbare Energien und ein bevorzugter Partner für Projekte zur Dekarbonisierung, hat am Sonntag mit der Asian Development Bank (ADB) eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit bei Projekten zur Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an den Klimawandel unterzeichnet. Die Absichtserklärung erstreckt sich auf Projekte mit einem Investitionsvolumen von mehr als 5,3 Milliarden US-Dollar zwischen 2023 und 2028.

Unterzeichnet wurde die Absichtserklärung auf der COP28 in Dubai von Sumant Sinha, dem Gründer, Vorsitzenden und CEO von ReNew, sowie von Suzanne Gaboury, Director General, Private Sector Operations Department, der ADB. Darin wurden potenzielle Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien und die verarbeitende Industrie sowie Projekte zum Ausgleich von Kohlendioxidemissionen und zur Erzeugung von grünem Wasserstoff genannt. Alle diese Projekte sollen gemeinsam eine nachhaltige Energiewende unterstützen.

Die Absichtserklärung, eine der ersten ihrer Art im indischen Sektor für erneuerbare Energien, dürfte das Interesse weiterer internationaler Investoren wecken, sich an der Finanzierung langfristiger Kredite für bedeutende Infrastrukturprojekte im auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien zu beteiligen. Darüber hinaus wird sie der ADB beim Erreichen ihres Finanzierungsziels von 100 Milliarden Dollar für grüne Energieprojekte bis 2030 helfen.

Sumant Sinha, der Gründer, Chairman und CEO von ReNew, sagte: "Die heute getroffene Vereinbarung ist für ReNew ein wichtiger Meilenstein. Um die globalen Klimaziele zu erreichen, sind erhebliche Finanzmittel erforderlich, und diese Vereinbarung wird dazu beitragen, das benötigte Kapital zu sichern. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren mit der Asian Development Bank zusammenzuarbeiten, um Indiens Ziel zu erreichen, bis 2030 eine Kapazität von 500 GW an erneuerbaren Energien aufzubauen."

Suzanne Gaboury, Director General for Private Sector Operations, bei der ADB, sagte:"Diese Kooperation zwischen ADB und ReNew sieht die kontinuierliche Zusammenarbeit unserer beiden Organisationen für die nächsten fünf Jahre vor. Sie schafft einen Rahmen für die Zusammenarbeit im Hinblick auf gemeinsame Ziele und die Erreichung der angestrebten Ergebnisse bei der Bekämpfung des Klimawandels."

Die mit der ADB unterzeichnete Absichtserklärung bestätigt erneut die Position von ReNew als führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien in Indien. Mit einem Portfolio von fast 14 GW an sauberer Energiekapazität gehört ReNew zu den 10 führenden Unternehmen im Bereich der sauberen Energie weltweit (ohne China). Das Unternehmen hat bereits rund 8 Milliarden US-Dollar in den Bereich der sauberen Energien investiert, und die jetzt unterzeichnete Vereinbarung wird ReNew in die Lage versetzen, weitere Mittel für Projekte auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien zu beschaffen.

Über ReNew:

ReNew ist ein führendes Unternehmen für Dekarbonisierungslösungen, das an der Nasdaq (Nasdaq: RNW, RNWWW) gelistet ist. Das ReNew-Portfolio an sauberer Energie ist mit ~13,8 GW auf Bruttobasis (Stand: 30. September 2023) eines der größten weltweit. ReNew ist nicht nur ein großer unabhängiger Stromerzeuger in Indien, sondern bietet auch End-to-End-Lösungen auf gerechte und integrative Weise in den Bereichen saubere Energie, Mehrwert-Energieangebote durch Digitalisierung, Speicherung und Kohlenstoffmärkte an, die für die Bewältigung des Klimawandels immer wichtiger werden. Weitere Informationen finden Sie auf renew.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, Facebook, Twitter und Instagram.

Über die Asian Development Bank:

Die ADB engagiert sich für einen wohlhabenden, inklusiven, widerstandsfähigen und nachhaltigen asiatischen und pazifischen Raum, während sie gleichzeitig ihre Bemühungen zur Beseitigung extremer Armut fortsetzt. Sie wurde 1966 gegründet und befindet sich im Besitz von 68 Mitgliedern, 49 davon aus der Region.

