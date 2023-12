Beflügelt vom Kurssprung beim Bitcoin gibt auch die Aktie von MicroStrategy zum Start in die neue Woche kräftig Gas. Kein Wunder: Der US-Softwarespezialist besitzt so viele Einheiten der Digitalwährung wie kein anderer börsennotierter Konzern und hat erst kurz vor dem jüngsten Ausbruch im großen Stil nachgekauft.Wie das Unternehmen am letzten Donnerstag mitteilte, wurden im Laufe des Novembers weitere 16.130 Bitcoin für insgesamt rund 593 Millionen Dollar gekauft. Es war damit der größte Kauf seit ...

