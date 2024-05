© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique



Der Bitcoin-Kurs könnte in diesem Monat steigen und damit auch die Aktien von MicroStrategy, so ein Analyst von TD Cowen.Der Bitcoin habe in diesem Monat dank zweier großer Katalysatoren erhebliches Aufwärtspotenzial und die Aktie von MicroStrategy könnte auf ihrem Weg zu einem "bedeutenden Anstieg" bis zum Jahresende ebenfalls haussieren, sagt Analyst Lance Vitanza von TD Cowen in einer Notiz vom Montag. Am 15. Mai endet zum einen die Frist für institutionelle Anlageverwalter, das Formular 13-F bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) einzureichen. Wenn mehr Firmen im ersten Quartal die neu zugelassenen börsengehandelten Bitcoin-Spot-ETFs gekauft haben, wird dies …