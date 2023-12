Schletter hat ein 97 MW starkes PV-Kraftwerk in der Dominikanischen Republik mit einem Nachführsystem ausgerüstet. Es ist damit die größte nachgeführte PV-Anlage der Karibik. Die Schletter Group aus Kirchdorf in Bayern hat eine Photovoltaikanlage in der Dominikanischen Republik mit ihrem Monatgesystemen ausgerüstet. Laut einer Mitteilung des Unternehmens handelt es sich um die größte PV-Anlage in der Karibik mit einem Nachführsystem. Konkret kam das Tracking System 2V von Schletter zum Einsatz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...