Sompo International hat die Ernennung von Christian Kruppa als Head of Distribution & Client Relationship Management Insurance für Deutschland und Österreich bekannt gegeben. Er soll dabei helfen, das Maklernetzwerk des Anbieters von Sach-, Haftpflicht- und Haftpflichtrückversicherungen auszubauen. Kruppa sitzt in Köln und berichtet an Malte Dittmann, Country Manager Insurance für Deutschland und Österreich.Kruppa kommt von Chubb, wo er zehn Jahre lang in leitenden Funktionen tätig war, zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...