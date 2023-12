Tesla hat die Anzahl der für Fremdmarken freigegebenen Ladestationen in China erhöht - auf nun mehr als 350 Supercharger und gut 260 Destination Charger. Erste Hersteller haben in China bereits Ladeinfrastruktur-Partnerschaften mit Tesla geschlossen. Tesla kündigte für China im April 2023 ein Pilotprojekt mit zunächst zehn Superchargern und 120 Destination Chargern an. Inzwischen sind laut "CN EV Post" mehr als 350 Supercharger und über 260 Destination ...

Den vollständigen Artikel lesen ...