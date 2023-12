Die Bundesregierung will mit günstigen Krediten die Energiewende im globalen Süden voranbringen und Fachkräfte mit einem Aktionsplan gewinnen. Ihre Pläne dazu hat sie auf der COP28 in Dubai vorgestellt. Die Bundesregierung hat für Deutschland auf der 28. Weltklimakonferenz in Dubai (COP 28) ihren Beitrag zur Beschleunigung der globalen Energiewende vorgestellt. So habe sich Deutschland in Dubai nicht nur zur Energiewende im eigenen Land verpflichtet, sondern auch zur weltweiten Zusammenarbeit verpflichtet, ...

