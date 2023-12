Das Geld soll in den Bau von Photovoltaik-, Windkraft- und Batteriespeicherprojekten in mehreren EU-Ländern fließen. Dies soll nachhaltiges Wachstum in EU-Regionen mit geringerem Pro-Kopf-Einkommen sicherstellen.Die Europäische Investitionsbank EIB und die Norddeutsche Landesbank (NordLB) Girozentrale haben einen Vertrag unterzeichnet, der die Förderung von verschiedenen Erneuerbaren-Anlagen in mehreren EU-Staaten, allem voran in Polen, Dänemark und Schweden. Dazu wird es einen Kredit über 250 Millionen Euro geben haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um Erneuerbare-Energien-Projekte in den EU-Ländern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...