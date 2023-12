Nach dem Einzug in das Achtelfinale in der finanziell wichtigen Champions League, hat Borussia Dortmund am Samstagabend gegen den Spitzenreiter Bayer Leverkusen sich ein Unentschieden erkämpft. Am Mittwochabend steht nun das Achtelfinalspiel im DFB-Pokal gegen die überraschend starken Stuttgarter an. Im Vorfeld gibt es Wechselgerüchte um einen der Stars der letzten Saison.Die Anzeichen verdichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...