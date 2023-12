Teilen: Weitere Verluste könnten EUR/USD in den kommenden Wochen bis auf 1,0770 drücken, so Marktstratege Quek Ser Leang und Senior FX Strategist Peter Chia von der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Chart: Der EUR fiel am vergangenen Freitag auf 1,0827, bevor er sich erholte und kaum verändert bei 1,0881 (-0,05%) schloss. Gestern (Montag) hieß ...

