Im Zuge einer Fokussierung passt die Gesellschaft auch die Ergebnisprognosen für 2023 und 2024 nach unten an. Ausserdem sind bis zu 300 Stellen an österreichischen Standorten in Gefahr.Wels - Der Zweiradhersteller Pierer Mobility trennt sich von einigen Marken. Im Zuge der Fokussierung passt die Gesellschaft auch die Ergebnisprognosen für 2023 und 2024 nach unten an. Ausserdem sind bis zu 300 Stellen an österreichischen Standorten in Gefahr. Pierer rechnet für 2023 mit einem Umsatzwachstum von 7 bis 9 Prozent bei einer EBIT-Marge zwischen 5 und 7 Prozent. Für 2024 wird dazu…

