Die Mehrheit der IT-Führungskräfte, die Modernisierungsprogramme durchführen, haben das Budget überschritten und liegen nicht im Plan. Es resultieren nur "marginale Verbesserungen" für das Geschäft.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein global tätiger Anbieter von End-to-End Enterprise Software Support, Produkten und Dienstleistungen, der führende Dritt-Support-Anbieter für Oracle- und SAP-Software sowie ein Salesforce- und AWS-Partner, gab heute Ergebnisse des Tech Research Asia Survey Report bekannt: "Operative Exzellenz ist ein wesentlicher Teil der Systemmodernisierung". Er untersucht die Herausforderungen, Chancen und Prioritäten von CIOs und CTOs im Verlauf von Modernisierungsprogrammen. Die von Rimini Street gesponserte Studie wurde unter mehr als 300 CxOs in Australien und Neuseeland durchgeführt, die in den Branchen Handel, Industrie, Bauwesen, Banking, Reisen und Gastgewerbe sowie Telekommunikation und Versorger tätig sind.

Die Umfrage macht deutlich, dass IT-Führungskräfte ihre Modernisierungsinitiativen in Einklang bringen müssen mit allgemeinen geschäftlichen Zielen wie Profitabilität, Wachstum, Kostenkontrolle und Mitarbeiterführung. Die Mehrheit der Befragten sieht nur marginale Verbesserungen nach der Transformation, und oft müssen Zweck und Rendite der Programme gerechtfertigt werden.

"Die Studie zeigt, dass es im Hinblick auf Modernisierungsprogramme erheblichen Raum für Verbesserung gibt, und viele Unternehmen glauben, dass sie mehr Rendite aus ihren Systemen ziehen könnten und sollten," sagte David Rowe, EVP, Global Transformation und Chief Product Officer bei Rimini Street. "Roadmaps für Enterprise Software Systeme wurden von den Anbietern bestimmt, die Unternehmen hatten wenig bis gar keine Kontrolle darüber. Dies ändert sich zunehmend. Wir erleben, dass viele Führungskräfte die Planung in die eigene Hand nehmen, um bessere Ergebnisse zu erzielen, indem bestehende Systeme optimal an ihre Bedürfnisse angepasst werden. Innovationen werden dann an der Edge durchgeführt und Wartung und Support werden outgesourct."

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Vision der digitalen Transformation, der Zeitplan und das Budget für die IT-Modernisierung sowie die Rendite für die Unternehmen eine Herausforderung darstellen.

Dies sind einige der wichtigsten Ergebnisse:

98 der Befragten führen digitale Transformationen (DX) durch, aber viele Unternehmen haben keine genaue Vorstellung oder Vision von ihrer digitalen Zukunft und verfallen in eine "DX Ermüdung".

88 der Befragten haben ein IT-Modernisierungsprogramm gestartet. Aber mehr als die Hälfte gaben an, dass sie nicht im Plan liegen (61 %) und das Budget überschritten haben (68 %).

Fast 60 der Befragten gaben an, dass ihr Modernisierungsprogramm nur marginale Verbesserungen erbracht hat.

81 der Unternehmen glauben, dass eine hybride IT eine wichtige Herangehensweise bei der IT-Modernisierung ist.

Innovation im IT-Management und Modernisierung mit Unterstützung von Drittanbietern

Zwar sind 66 der Befragten offen für neue Methoden im Hinblick auf das Management und die Modernisierung ihrer IT-Umgebung, aber da momentan die Verbesserung von Gewinnmargen und operative Exzellenz im Vordergrund stehen, werden Innovationen möglicherweise zurückgestellt.

Dies sind die Top-Prioritäten im Hinblick auf IT-Management für CIOs und CTOs in den kommenden 12 Monaten:

Modernisierung der Kernsysteme für eine Steigerung der Leistung und Effizienz und eine Verringerung der Kosten Aufrechterhaltung des Betriebs von bestehenden IT-Systemen Management von IT-Budgetrestriktionen

Um dies zu erreichen, müssen sich Führungskräfte mehr auf ineffiziente Bereiche im Unternehmen konzentrieren. Die befragten IT-Führungskräfte gaben an, ungefähr 144 Stunden pro Woche mit Verwaltungs- oder Wartungsaufgaben für Kernsysteme zu verschwenden, die keinen hohen Mehrwert erbringen. Dies ist ein kritischer Unternehmensbereich, in dem Unternehmen mit wichtigen Stakeholdern und externen IT-Support-Anbietern zusammenarbeiten können, um Prozesse schlanker zu machen und so Ressourcen einzusparen.

Als wichtigste Einflussfaktoren wurden genannt "Inflation/Kapitalkosten" und "Auffinden/Binden der besten Talente." Da bis zu 60 der Befragten nicht zufrieden mit ihrem wichtigsten Anbieter für ihr Betriebs-/Kernsystem waren, könnten Unternehmen eine Zusammenarbeit mit externen Service-Support-Experten in Betracht ziehen. Diese können dabei helfen, bestehende Systeme zu stabilisieren und zu optimieren, und Strategien sowie Pläne für Modernisierungsinitiativen zu entwickeln. So erhalten Unternehmen wertvollen Rat, sie können Innovationen vorantreiben und ihre Talente für strategische Aufgaben einsetzen. Das wiederum führt zu Wachstum und Profitabilität.

Sie finden den vollständigen Bericht über die Umfrage "Operative Exzellenz ist ein wesentlicher Teil der Systemmodernisierung" hier.

