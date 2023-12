Am Dienstag gibt der Dow um 0,22 Prozent nach auf 36 124,56 Punkte. Der marktbreite S&P 500 schliesst mit 0,06 Prozent moderat im Minus bei 4567,18 Zählern.New York - Am US-Aktienmarkt haben die Kurse am Dienstag wie schon zum Wochenbeginn moderat nachgegeben. Die Ende Oktober begonnene Rally ist ins Stocken geraten. Börsianern zufolge ist dies vor allem anstehenden Konjunkturdaten geschuldet, am Freitag steht der wichtige Arbeitsmarktbericht für November auf der Agenda. Ausserdem drückt ein negativer Kommentar der Ratingagentur Moody?

