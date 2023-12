Mönchengladbach/Homburg - Im Achtelfinale des DFB-Pokals hat Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg 1:0 gewonnen. In einer intensiven und zugleich ausgeglichenen Partie war Gladbach die etwas ausdauerndere Mannschaft.



Kurz vor einem möglichen Elfmeterschießen traf in der 120. Spielminute Manu Kone. Im parallel laufenden Achtelfinal-Spiel schlug der FC St. Pauli den FC 08 Homburg 4:1. Konnte Markus Mendler (28.) für Homburg in der ersten Hälfte noch das Tor von Hauke Wahl (24.) ausgleichen, gewann St. Pauli in der zweiten Halbzeit die Dominanz über das Spiel: Für die Mannschaft trafen Elias Saad (64.), Marcel Hartel (68.) und Johannes Eggestein (73. Minute).

