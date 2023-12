Berlin - Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat die Grünen aufgefordert, einer geplanten EU-Regelung für gentechnische Züchtungen zuzustimmen. "Die jetzige Regelung ist völlig veraltet und wissenschaftlich überholt", sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwochausgabe).



"Die Position der Wissenschaft ist daher genauso klar wie meine: Wir sollten unbedingt zustimmen." Es sei bedauerlich, dass es andere Ministerien gebe, in denen die Wissenschaft offenbar keine Rolle spiele. "Dabei brauche wir doch klimarobustere Nutzpflanzen und dürfen uns bei dieser chancenreichen Zukunftstechnologie nicht abhängen lassen. Es sollte sich niemand von alten Ängsten leiten lassen", forderte Stark-Watzinger.



Die EU-Kommission will einen Großteil der genom-editierten Züchtungen deregulieren. Genom-editierte Pflanzen enthalten keine artfremden Gene. Neben dem Forschungsministerium sind die grün geführten Ministerien für Landwirtschaft und Umwelt an dem Verfahren beteiligt.

