Im Rahmen des Projektes wurde ein innovatives Waschverfahren für frischen Schnittsalat unter Einsatz eines nicht-thermischen Plasmaverfahrens entwickelt. Das Plasma-behandelte Waschwasser (PTW, plasma treated water) wird in einer speziell an diese Anwendung angepassten, neu entwickelten Waschmaschine eingesetzt. Waschen von geschnittenem Salat in der HEWA. Foto © KRONEN GmbH ...

Den vollständigen Artikel lesen ...