China stützt den Yuan. Die Reaktion des Devisenmarktes auf den neuen Ausblick der Ratingagentur Moody's fällt deutlicher als erwartet aus. Enttäuschung für die Fresenius Aktionäre. Die Dividende für 2023 wird gestrichen, um staatliche Gelder nicht zu verlieren. Merck muss einen schweren Rückschlag einstecken. In den finalen Studien fällt der neue potenzielle Blockbuster Evobrutinib durch.Rebound in Asien. Die Aktienmärkte in der Region drehen am Mittwochmorgen nahezu geschlossen ins Plus. Die Bullen kämpfen sich durch und ...

