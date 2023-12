Der Euro hat sich am Mittwochmorgen etwas von seinen Verlusten am Vortag erholt.Frankfurt - Der Euro hat sich am Mittwochmorgen etwas von seinen Verlusten am Vortag erholt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0793 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Das Euro/Franken-Paar bewegt sich weiterhin in einer engen Spanne und notiert weiterhin unter der 0,95er Marke. Aktuell kostet ein Euro 0,9445 Franken und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

