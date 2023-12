1,5 Jahre nach dem Start ist das Syndicate auf 700 Mitglieder angewachsen und hat 20 Deals abgeschlossen (Tendenz steigend!), darunter Startups wie Relai, LUCKY PUNCH, Lightly, hypt und b-rayZ, von denen viele auch im Swisspreneur Podcast vorgestellt wurden.Zürich - Das Swisspreneur Syndicate hat offiziell die Grenze von 1 Mio Franken an investiertem Kapital überschritten und in nur 1.5 Jahren ein Portfolio von über 20 Startups aufgebaut. Mit über 700 Investoren ist es derzeit ausserdem einer der grössten Business Angel Clubs der Schweiz. Das Syndikat begann im Sommer 2021 mit einer einfachen Idee, die in einer Dachbar in Lissabon geteilt wurde.

