Gemäss einer vorläufigen finanziellen Bewertung fallen nun im Dezember 2023 Restrukturierungskosten und Rückstellungen in der Höhe von rund 60 bis 90 Millionen Franken an.Muttenz - Clariant zieht seinem verlustbringenden Projekt «Sunliquid» den Stecker. Angesichts der anhaltenden Verluste könnten die erheblichen zusätzlichen Investitionsausgaben für den Hochlauf der Anlage in Rumänien nicht gerechtfertigt werden. Das zieht erhebliche Kosten nach sich. Die Bioethanol-Produktionsanlage in Podari werde nun geschlossen, teilte Clariant am Mittwoch mit.

